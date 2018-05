publié le 28/05/2018 à 18:01

Lundi 28 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête née aux Etats-Unis mais plus Parisienne que la Tour Eiffel : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui chante "Satisfaction" dès qu’il trouve une bonne réponse : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête professeur mais surtout pour ceux qui ne vont plus à l’école : François Rollin.



Une Grosse Tête qui est comme les joueurs de loto, elle est toujours persuadée qu’elle va gagner et pis non : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui contrairement à Rabiot, ne manquera aucun match de la coupe du monde cet été : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui fait du Stand-up aux Etats-Unis, du débout sur scène en France et du assis à la radio à RTL : Gad Elmaleh.



