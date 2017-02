publié le 27/02/2017 à 17:30

Le programme est varié ce lundi 27 février à la télévision. La série policière Castle revient sur France 2, qui diffuse le 21ème épisode de la saison 8, baptisé La Fin du monde. Alexis et Hayley devront faire face à un étrange individu qui débarque dans les bureaux de Castle, une hache à la main, et qui annonce la fin du monde en latin. Cet homme s'avère être un patient d'un hôpital psychiatrique en fuite. Un épisode mouvementé proposé sur France 2, à 21 heures.



Autre grand rendez-vous de ce lundi, le troisième volet des aventures du plus célèbre des archéologues. À 21 heures sur M6 diffusera Indiana Jones et la dernière croisade. Sorti en 1989, le film d'aventure qui arrive après l'épisode du Temple maudit, retrace la quête du Graal, et le périple qu'elle engendre pour l'archéologue et son père. Harrison Ford et Sean Connery se lancent dans un dangereux voyage qui les mènera des égouts de Venise aux Alpes Autrichiennes, à la recherche du temple abritant ce fameux Graal.

Ce long-métrage plein de rebondissements et d'action (la scène de poursuite en side-car, les épreuves pour trouver le Graal dans le superbe de décor de Pétra) devrait ravir les fidèles de la saga. De quoi patienter avant le 5ème volet d'Indiana Jones.