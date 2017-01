Le rendez-vous du lundi, la série "Clem" permet une fois de plus à la première chaîne d'être en tête des audiences, devant France 2 et M6.

Crédit : TF1/Alberto Bocos Gil TF1 diffuse ce soir un nouvel épisode de "Clem"

par Lucie Valais publié le 31/01/2017 à 09:36

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une fois de plus, c'est grâce à la série Clem que TF1 réussi à s'imposer. La soirée du lundi 30 janvier voit ce rendez-vous du lundi une nouvelle fois sollicité par les téléspectateurs. Avec 19,5% de part d'audience, soit plus de 5 millions de fidèles, Clem confirme son succès auprès du public. L'épisode du lundi 30 janvier, baptisé Ma belle-mère s'appelle Clem, se hisse sur la première marche du match des audiences, creusant l'écart avec les chaînes concurrentes.



En seconde position, on retrouve une autre série, Castle, diffusée sur France 2. Avec plus de 3,3 millions de téléspectateurs, la deuxième chaîne totalise 12,6% de part d'audience pour l'épisode Votre mort est un ordre. Sur la troisième marche du podium, M6 avec Polisse. Le film de Maïwenn avec JoeyStarr a réuni près de 2,8 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 12,4%.