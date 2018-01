Programme TV : ce week-end, "Goldman, 40 ans de chansons" et "The Voice 7"

publié le 26/01/2018 à 18:20

C'est un weekend placé sous le signe de la musique. Et les fans de Jean-Jacques Goldman vont se régaler avec la spéciale Goldman, 40 ans de chansons diffusée sur TF1 en prime vendredi 26 janvier. Car pour célébrer l'auteur-compositeur-interprète, des grands noms ont fait le déplacement à la Seine musicale : Céline Dion, Soprano, Patrick Fiori, M Pokora, Amir...



Dans cette spéciale, Isabelle Boulay, Garou et Christophe Willem seront sur scène. Or ces quatre là ne sont pas seulement sur TF1 ce vendredi soir, ils seront également tous demain, samedi 27 janvier, en direct sur France 2 dans Destination Eurovision comme jury chargé d'aider à trouver la chanson qui représentera la France à L'Eurovision le 12 mai prochain.

Et cette finale de Destination Eurovision est programmée face à quoi ? À la première de la saison 7 de The Voice en face sur TF1. Que choisir ? Peut-être The Voice, pour découvrir le nouveau coach Pascal Obispo : "Cette année je me suis dit on y va et on verra bien. Je l’envisage plutôt avec un côté amusement, camaraderie, partage, d'abord avec les coachs et aussi le public qui doit passer un bon moment. Je n'ai pas d'adversaires, j'ai que des gens que j'aime bien. Je connais moins Mika mais je connais bien Zazie et Florent, ça fait sept ans qu'il me dit qu'il faut que je vienne. J'attends d'être surpris (...)", a confié le nouveau coach au micro de RTL.