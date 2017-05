publié le 16/05/2017 à 18:22

Secrets d'Histoire fait son retour ce soir à 20h50 sur France 2. Et c'est l'Élysée qui est le sujet de ce programme. Avant les épisodes inédits, l'émission propose une rediffusion sur l'histoire de ce bâtiment du XVIIIème qui a vu défiler des monarques, beaucoup de courtisans et surtout de courtisanes, sans parler évidemment des présidents. 900 personnes s'activent chaque jour dans "le château", ce qui fait dire à Michel Charasse : "L'Élysée du point de vue fonctionnement c'est une merveille, c'est l'endroit de France qui marche le mieux."



Stéphane Bern bénéficie d'un état de grâce rare. L'actualité politique le prouve, tous les présidentiables ont dit aimer Secrets d'histoire, notamment les finalistes Marine Le Pen et Emmanuel Macron. "J'étais très touché, mais je connais peu de gens qui me disent on déteste Secret d'Histoire, même Jean-Luc Mélenchon qui peut parfois être un peu dur aime beaucoup l'émission" a confié l'animateur, avant d'ajouter : "Évidemment, Secrets d'Histoire a été tourné avant l'élection présidentielle il y a cinq ans, mais qui il tombe bien au moment où Emmanuel Macron entre à l'Élysée [...] C'est vraiment une exploration".

On pourra retrouver Stéphane Bern l'après-midi sur France 2. Le présentateur multiplie d'ailleurs les projets : "Il y a de nouveaux primes, de nouvelles marques qui vont être lancées".

Sur TF1, "L'Arme Fatale"

Sur les autres chaînes, on retrouve des séries mais aussi du cinéma. Sur TF1, on peut retrouver de nouveaux épisodes inédits de L'Arme Fatale, série dérivée de la fameuse saga. Riggs et Murtaugh enquêtent sur le meurtre d'un jeune homme retrouvé une balle dans la tête. Ils seront forcés de collaborer avec Karen Palmer. La collaboration promet de faire des étincelles.



Du côté de M6, un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier : les professionnels. Lors de cette troisième semaine de concours, quatre nouvelles brigades vont se disputer une place en finale. Pour les cinéphiles, C8 diffuse le film OSS 117 : Le Caire, nid d'espions avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo.