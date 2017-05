publié le 10/05/2017 à 12:10

Le remake en série de L'Arme Fatale continue de passionner les amateurs de la célèbre saga. Mardi 9 mai, les trois nouveaux épisodes diffusés sur TF1 ont attiré 5, 7 millions de téléspectateurs, enregistrant une part d'audience de 22,9%. Cette nouvelle série est un vrai succès d'audience et se positionne très loin devant M6, qui diffusait le dernier épisode du Meilleur Pâtissier. La chaîne a ainsi rassemblé 2,6 millions de fidèles, pour une part d'audience de 12,2%, loin derrière le programme de TF1.



France 2 se place en troisième place du podium avec son documentaire historique Après Hitler. Plus de 2,4 millions de curieux ont suivi ce programme, ce qui a permis à la chaîne d'enregistrer une part d'audience de 10,1%. France 3 et la série La Vie devant elles se positionnent non loin derrière : elles ont conquis plus de 2 millions de fidèles, pour une part d'audience de 8%. La soirée spéciale présidentielle de C politique sur France 5 se positionne en dernière place du match des audiences, avec seulement 982.000 curieux qui ont suivi le programme.