publié le 15/02/2018 à 18:05

Ce jeudi 15 février, les téléspectateurs retrouveront la suite des aventures du Prof T sur TF1. L'une des enquêtes tourne autour du meurtre d'une jeune footballeuse. Même si les intrigues tiennent la route, cela ne fonctionne pas comme cela devrait. Julien Tardieu (Mathieu Bisson), le criminologue est passionnant avec ses tocs et ses phobies. Mais d'autres personnages sont grossièrement définis. Le chef de groupe semble par exemple jouer en décalage et l'écran semble très vide.





Mais l'événement du jour, c'est le retour de Gomorra sur Canal+. La série 100% mafia revient dans une troisième saison à l'image des deux précédentes : esthétique, violente et réussite, avec beaucoup de sang. L'intrigue s'ouvre par la mort du parrain Don Pietro. Son fils Gennaro, dénué de toute finesse corporelle ou cérébrale, entre en scène dans cette nouvelle saison. Ce dernier n'est pas étranger à la mort de son père puisqu'il a lui-même commandité son assassinat. Dans les nouveaux épisodes, on retrouve tous les personnages des saisons précédents, encore vivants évidemment.

Sur Arte, la série Occupied est de retour. Cette fiction se déroule pendant l'occupation progressive de la Norvège par les Russes. Au début de la saison 2, la Russie a donc pris le contrôle du territoire avec la bénédiction de l'Union européenne. Annexée pour avoir mis en péril l'équilibre mondial en voulant abandonner le pétrole et le gaz au profit d'énergies renouvelables, la Norvège oscille entre résistance et collaboration.