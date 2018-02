Mathieu Bisson et Zoé Félix dans la série "Prof T"

publié le 09/02/2018 à 11:13

Pour la soirée du jeudi 8 février, TF1 s'est hissée en tête des audiences. La nouvelle série Prof T avec Mathieu Bisson et Zoé Félix a rassemblé près de 4,6 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 18,8%.



Derrière, on retrouve le magazine Envoyé Spécial présenté par Élise Lucet sur France 2. L'enquête inédite consacrée au Yémen a réuni 2,5 millions d'intéressés, enregistrant une part d'audience de 11,2%. En troisième position, on retrouve la série Esprits criminels, unité sans frontières diffusée sur M6. La fiction américaine a été suivie par environ 2,1 millions de téléspectateurs (8,4% de part d'audience).

France 3 est au pied du podium avec The Halcyon, un palace dans la tourmente. Le lancement de la série inspirée de Downtown Abbey a attiré 1,9 millions de fans (7,9% de part d'audience). Enfin, TMC arrive en cinquième position avec le film Colombiana, rassemblant 1,1 million de téléspectateurs (5,3% de part d'audience).