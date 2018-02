publié le 13/02/2018 à 18:17

Pour cette soirée du 13 février, France 2 diffuse La Fabuleuse histoire du restaurant, présentée par Stéphane Bern, qui est au patrimoine à la télé ce que la pomme de terre est au gratin dauphinois. Dans Secrets d'histoire, il raconte la vie d'un être illustre, là il raconte le quotidien des Français à travers l'histoire de la gastronomie française, donc du restaurant.



On retrouve l'esprit de l'émission de Mac Lesggy sur M6. C'est tourné dans de vraies auberges des XVIIIe et XIXe siècles, c'est reconstitué pour le Moyen Âge. On se retrouve donc au début des auberges il y a 6 siècles, comme, à l'époque, villes et commerces se développent, il faut un lieu où s'arrêter le soir pour manger et dormir.

C'est plat unique, l'assiette est une grosse tranche de pain appelé le tranchoir, et à la fin du repas, on partage ce pain, on dit qu'on fait "compain", ce qui donnera copains et compagnons. Et bien sûr c'est rudimentaire. Stéphane Bern propose un voyage historique dans ces établissements.