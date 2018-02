publié le 08/02/2018 à 18:25

Pour cette soirée du 8 février, les séries font la loi à la télévision. TF1 diffuse les premiers épisodes de Prof T, sa nouvelle fiction française. On y retrouve un criminologue, professeur à la fac qui aide dans ses enquêtes une ancienne élève devenue capitaine de police. La particularité du prof est qu'il collectionne les tocs et autres phobies mais il est doux comme un gant de crin. Le lancement de la série est à suivre à partir de 21 heures sur la première chaîne.



Si le personnage joué par Mathieu Bisson est intéressant, c'est très inégalement joué. Côté intrigue, l'enquête du premier épisode n'est guère plus compliquée qu'une énigme du journal de Mickey.



France 3 présente une série dramatique intitulée The Halcyon, dont le titre complet est

"un palace dans la tourmente". L'intrigue raconte la vie d'un hôtel de luxe britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1940. Dans l'esprit de Downton Abbey, on suit le quotidien des grands de ce monde et du personnel de l'hôtel. Un palace dirigé par les époux Hamilton, un couple où monsieur trompe beaucoup madame, qui n'est pas dupe et le fait savoir au directeur.