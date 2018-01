publié le 03/01/2018 à 17:15

Mystère place Vendôme (France 2) est un téléfilm qu'on aurait pu appeler "Mystère au Ritz", puisque toute l'intrigue se déroule dans ce célébrissime palace crée en 1898, le premier à adopter le téléphone, l'électricité et les baignoires. Le principe de cette série ? Associer histoire de Paris et intrigue policière pour des audiences variables. Mais mercredi dernier, Mystère au Louvre, avec Alice Taglioni, a nettement battu la concurrence, 800.000 téléspectateurs de plus qu'Esprits criminels.



Ce soir, on découvre Jeanne (Marilou Berry), une mère célibataire à la langue bien pendue, ce qui est utile pour goûter, vu qu'elle est la saucière du Ritz, une saucière qui agace le grand patron Christophe Malavoy. C'est l'époque où certains nobles décident de travailler. C'est le cas du commissaire chargé de sécuriser un dîner entre dignitaires européens, mais également de retrouver le fils de la saucière, effectivement enlevé.

Surtout, ce que l'on aime, c'est le mélange entre la réalité et la fiction, on découvre ainsi un Proust tout jeune, effectuant des recherches pour ses livres, et racontant les potins au concierge du RItz.

"Tous les vœux sont permis avec Éric Antoine" sur M6

Le magicien Éric Antoine débarque sur M6 pour une soirée spéciale où il réalise les vœux des spectateurs. Sauf que c'est Éric Antoine, qu'il a une forte personnalité, un goût prononcé pour l'anti-politiquement correct, la vanne, et un don prodigieux pour la magie, d'où une émission forcément décalée.



Vous verrez ce soir ce qui arrive, et comment chaque vœu part en sucette pour être magique et incroyable. Et même quand il prévient le public des trucages de tournage, on sent qu'il va se passer un truc, comme là où prévient qu'il y a des câbles pour donner l'illusion qu'il vole, câbles enlevés au montage, sauf qu'il lâche les câbles et vole vraiment.