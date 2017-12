Le Best-Of "On refait la télé" du 31 décembre 2017

publié le 31/12/2017 à 14:00

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas ! A cette occasion, Jade et Eric Dussart vous offrent le meilleur de On refait la télé avec un florilège des invités reçus tout au long de l'année écoulée.



Au menu de ce samedi 31 décembre : Alessandra Sublet, Michaël Youn et Patrick Timsit.

Alessandra Sublet, Jade et Eric Dussart

Michaël Youn, Jade et Eric Dussart

Jade, Patrick Timsit, Eric Dussart

Bonne année 2018 à l'écoute de la télé... sur RTL !