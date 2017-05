publié le 01/05/2017 à 17:40

Les téléspectateurs pourront découvrir lundi 1er mai le final de la série Zone Blanche, dès 21 heures, sur France 2. Dans un petit village coupé, la police découvre le corps d'une femme pendue dans les bois. Au fil des épisodes, les enquêteurs découvrent que tout serait lié à un mystérieux signe. Qui a donc enlevé Laurene Weiss, la chef des flics, quand elle était enfant ? Qui est responsable de 37 crimes non-résolus? Et qui a enlevé la fille du maire, arrêté par le procureur ? Sans oublier la star de cette série policière française : la forêt vosgienne.



Canal + propose de son côté une nouvelle série venue du Canada : Cardinal. Elle est adaptée du best-seller de Gilles Blunt qui a créé Cardinal. John Cardinal (joué par Billy Campbell est un flic tourmenté, persuadé qu'une enfant de 13 ans disparue depuis des mois a en fait été enlevée. Contre son avis, sa hiérarchie stoppe l'enquête. Sauf que voilà, le cadavre de la gamine est retrouvé pris dans les glaces. Le voilà de nouveau sur l'affaire, et flanqué d'une nouvelle partenaire plus résistante au froid qu'aux drames.

Cardinal, dont la vertu du même nom est pas la patience, va vite se remettre ses chefs à dos. Ce polar, aussi sombre que Zone Blanche, est plus lumineux, peut-être est-ce à cause de la neige... C'est très bien construit, bien filmé, bien réalisé, et si le climat est très froid, il est bien rendu.

"Les Demoiselles de Rochefort" et "Ocean's Twelve"

Si l'ambiance des polars ne vous tente pas, France 5 diffuse la comédie culte de Jacques Demy : Les Demoiselles de Rochefort, qui a fêté ses 50 ans cette année. L'occasion de (re)découvrir Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Dorléac dans les rôles de Delphine et Solange qui préparent un spectacle de danse pour la kermesse de leur ville.



Enfin, France 3 propose le second volet de Ocean's Eleven : Ocean's Twelve avec Brad Pitt, George Clooney et Matt Damon, dès 20h55. Danny Ocean et sa bande devront réaliser un autre braquage pour rembourser le caïd Terry, avec un autre criminel, joué par Vincent Cassel, qui tente de les doubler sur cette opération.