"Plus belle la vie" : accusée d'être une série de gauche, la production se défend

par Benjamin Pierret publié le 25/01/2017 à 12:29

C'est un reproche chronique fait au programme quotidien à succès de France 3 : Plus belle la vie, qui cartonne sur la troisième chaîne depuis 2004, serait orientée politiquement. Ses personnages sont pro-mariage pour tous, favorables à l'accueil des migrants et à la légalisation de cannabis. De plus, les scénarios dressent un portrait peu reluisant des chefs d'entreprise et des riches. En bref : Plus belle la vie serait une série de gauche, et ce n'est pas du goût de tous les téléspectateurs. Interrogée par Le Parisien, la production se défend d'un quelconque parti pris politique dans ses intrigues.



"On ne fait pas de politique. Les valeurs de respect et de tolérance sont-elles de gauche ?" s'interroge Christine Coutin, directrice éditoriale de Plus belle la vie à France 3. "Il y a toutes les diversités possibles, renchérit-elle. On n'est pas manichéens. On a des personnages de droite comme Mirta ou même d'extrême droite, comme Laetitia Belesta ou Jean-Paul Boher."

Mal à l'aise avec certaines valeurs

George Desmouceaux, le directeur des collections, insiste quant à lui sur la représentation de toutes les opinions : "Les sujets de société sont forcément politiques, mais quand on les traite, on crée des débats", affirme-t-il. Hubert Besson, producteur de la série, reconnaît malgré tout que l’équipe "était assez mal à l'aise avec les valeurs FN de Laetitia Belesta" : "Quand on a vu qu'on était en train de la rendre sympathique, on a arrêté", se souvient celui qui affirme que Plus belle la vie n'est "Ni de droite, ni de gauche" : "C'est un programme bienveillant qui défend des valeurs humanistes et citoyennes".