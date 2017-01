Un corbeau a jeté le discrédit sur Carole Bienaimé-Besse, nouvelle recrue du gendarme de l'audiovisuel.

C'est une nomination qui sent le souffre. Carole Bienaimé-Besse, adoubée par Gérard Larcher, président du Sénat, risque bien de semer la pagaille dans les couloirs du CSA, comme le rapporte L'Obs. Pourtant sur le papier, le profil de cette productrice et cinéaste avait tout pour plaire à l'institution qui souffre d'un manque de diversité et de parité dans ses rangs.



Mais alors que son arrivée devait être actée par la commission de la culture au Sénat, plusieurs sénateurs ont reçu une curieuse lettre anonyme livrant des détails peu reluisants sur la recrue âgée de 43 ans. Cette note non-signée fait état de condamnation dans plusieurs procédures judiciaires, de dépôt de bilan fallacieux pour tenter d'échapper au fisc, de chèques sans provision ou encore de zones d'ombres sur le CV de Carole Bienaimé-Besse. Des éléments qui ont conduit à l'annulation de son audition mercredi 18 janvier et à son report le 25 janvier.



Selon les informations publiées par le Canard enchaîné, son ancienne société April Snow Films & Capital a été condamnée à deux fois par la justice en raison d'impayés et chèques sans provision. Celle qui devait occuper le fauteuil de Nicolas About après son départ se défend de toute malhonnêteté et crie au complot. "Un profil comme le mien dérange, je ne fais pas partie de ces cercles parisiens qui considèrent qu'ils doivent décider qui doit diriger France Télévisions, Radio France, le CSA (...) Ils lynchent quelqu'un qui ne leur ressemble pas", se dénonce Carole Bienaimé-Besse à L'Obs.