publié le 13/02/2017 à 18:10

En période de vacances, et alors que les fictions francophones marchent très bien, plusieurs films vont perturber les résultats d'audience en séduisant les amateurs de comédies. D'abord avec Le Goût de la vie sur France 3, avec Catherine Zeta-Jones en chef de grand restaurant, Police Academy sur C8 et Guns avec Denzel Washington et Mark Wahlberg sur TMC. Sans oublier Ne le dis à personne sur W9 et surtout, surtout, Les Aventuriers de l'Arche perdue sur M6, une comédie mythique de 81 qui peut fasciner la jeune classe trop jeune.



Cela va être d'autant plus dur pour TF1 et sa série Ennemi public, un excellent thriller inspiré de l'affaire Dutroux. Le résumé est simple : un tueur en série est protégé par les frères d'une abbaye à sa sortie de prison, ce qui provoque la colère de la population et du frère industriel de l'un des religieux, qui voit fuir les investisseurs.

D'autant qu'au même moment, une fillette est enlevée. Soyons francs, Ennemi public, ce n'est pas La Croisière s'amuse ou Shérif fais moi peur, il y a tout de même quelques "respirations" qui permettent de sourire, comme cette soirée ou la jeune enquêtrice déléguée sur place est invitée à dîner chez un collègue dont la gamine de 7 ans joue aux experts après le meurtre de sa poupée.