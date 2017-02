Bernard Morin (Gérad Jugnot) et Gigi (Marie-Anne Chazelle) des "Bronzés font du ski"

publié le 13/02/2017 à 09:23

"Quand te reverrai-je pays merveilleux ?" La chanson de Jean-Claude Dusse (Michel Blanc) des Bronzés font du ski n'a pas pris une ride pour le public. Dimanche 12 février, ils étaient 7,8 millions sur TF1 à (re)plonger dans cette comédie française culte. La chaîne enregistre une part d'audience de 30,8% et la meilleure audience de la soirée face aux autres programmes. Loin derrière, le film The Ryan Initiative avec Chris Pine et Keira Knightley sur France 2 a séduit 3,1 millions de téléspectateurs.



C'est ensuite la série Brokenwood de France 3 qui arrive dans le classement. L'épisode Un Noël rouge a réuni 2,9 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 11,3%. Sur M6, le magazine Capital a captivé 1,9 million de téléspectateurs. Enfin, le documentaire de France 5 Business Moines : du pain béni pour les abbayes ! enregistre de son côté 1,2 million de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 4,6%.