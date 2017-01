Pour cette soirée du samedi, TF1 retransmet en direct la pièce "Folle Amanda" depuis le Théâtre de Paris.

> Programme TV : ce soir, "Folle Amanda" sur TF1 en direct du Théâtre de Paris Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc Télécharger

par Isabelle Morini-Bosc publié le 21/01/2017 à 18:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

TF1 nous fait une scène ce soir, ou plutôt nous fait monter sur celle du Théâtre de Paris, en retransmettant en direct la comédie Folle Amanda, immense succès de 1974, écrit pour Jaqueline Maillan. C'est Michèle Bernier qui incarne cette fois la fofolle Amanda, rôle déjà interprété en 1981 par Line Renaud. Mais pourquoi une diffusion sur TF1, alors que le théâtre est la chasse gardée du service public ? Et bien parce que TF1 fête les 50 ans d'Au théâtre ce soir, une émission mythique diffusée sur l'ORTF puis sur la 1ère chaîne de 66 à 86.





Les plus jeunes ne connaissent pas cette folle Amanda qui est à la nuance ce que Nabilla est à un livre de grammaire. Ce n'est pas grave, Michèle Bernier nous la présente : "Amanda est une ancienne chanteuse de music-hall qui a laissé tomber sa carrière, pour un homme qui est devenu ministre. Elle n'a plus beaucoup de sous et décide de faire publier ses mémoires dans un journal, ce que le ministre veut à tout prix éviter", explique la comédienne.





Il y aura beaucoup plus de caméras qu'autrefois et une quarantaine de changements de lumière. Ce qui va être surmultiplié aussi, c'est le trac de Michèle Bernier, d'autant que, enfiler les escarpins de Jacqueline Maillan, faut oser, certains vont comparer. "Il y en a qui le feront, d'autres qui le feront pas. Je préfère ne pas y penser, parce que cela va me perturber", poursuit-elle. Rendez-vous à 20h55.