À l'issue d'une altercation avec Maud Fontenoy, invitée de l'émission, la chroniqueuse a claqué la porte évoquant le manque d'intégrité du programme.

Crédit : BALTEL/SIPA Isabelle Saporta

par Emeline Le Naour publié le 17/01/2017 à 19:27

"Chers tous, le clash avec Maud Fontenoy m'a décidée. Ma place n'est pas dans Actuality mais sur le terrain à lutter à vos côtés". C'est dans un tweet posté samedi 14 janvier que la journaliste Isabelle Saporta a annoncé son départ de l'émission de décryptage de l'info de France 2 présentée par Thomas Thouroude. Une démission fracassante qui trouve son origine lors de l'émission de vendredi 13 janvier durant laquelle la chroniqueuse s'écharpe en direct avec Maud Fontenoy, invitée de l'émission.



Alors que la navigatrice, depuis engagée en politique auprès des Républicains présente son denier livre, Des tempêtes, j'en ai vu d'autres, la journaliste l'interroge et remet en cause son engagement écologique. Maud Fontenoy, dont les positions en faveur du gaz de schiste ou pro-OGM sont régulièrement vilipendées par les écologistes, a dû une nouvelle fois répondre de certaines incohérences relevées par la journaliste.

Sciences politiques et lobby agroalimentaire

"Vous êtes quand même pro-gaz de schiste, pro-OGM, vous avez défendu le Roundup corps et âmes. Vous avez toujours été du côté des lobbys à chaque pseudo-combat que vous avez mené", lui a alors assénée la journaliste. Tentant alors de se défendre, l'ex-aventurière qui est également chargée des sujets Environnement-Santé pour Valeurs Actuelles a répondu au cours de l'échange retransmis en direct : "Visiblement vous n'avez pas lu un mot de mon livre". "J'ai tout lu, c'est le vide intersidéral" a alors rétorqué la chroniqueuse.

À la fin de l'émission, tout le monde regardait ses pompes Isabelle Saporta

Deux jours après, Isabelle Saporta revient sur le clash : "On était parti pour lui servir la soupe, explique la journaliste dans un entretien accordé au Parisien. Moi, je ne pouvais pas. J'ai toujours eu des positions assez claires. Et il y a eu ce clash. Je ne regrette rien. Je peux me regarder dans une glace. Ce week-end, j'ai eu des soutiens de la direction de France 2, mais j'ai aussi été déçue par la production. À la fin de l'émission, tout le monde regardait ses pompes. Tant pis si je ne passe plus à la télé, je suis une journaliste de terrain", a confié au Parisien la journaliste spécialiste des questions agroalimentaire.



Avant de fréquenter les plateaux de télévision, Isabelle Saporta poursuit des études de Sciences politiques. La jeune femme débute sa carrière de journaliste au sein de l'hebdomadaire Marianne puis officie sur France Inter où elle est chargée de la préparation des émissions de Jean-Pierre Coffe. Isabelle Saporta est également l'auteure de plusieurs documentaires et ouvrages sur l'alimentation comme Le Livre noir de l'agriculture, Comment on assassine nos paysans, Notre santé et l'environnement, (Fayard). S'attirant régulièrement les foudres du lobby de l'industrie agroalimentaire, elle a récemment gagné un procès dans lequel elle était accusée de diffamation par un producteur viticole.

Chers tous

Le clash avec @maudfontenoy m’a décidée. Ma place n’est pas dans @Actuality mais sur le terrain à lutter à vos côtés. — Isabelle Saporta (@isabellesaporta) 15 janvier 2017