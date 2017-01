VIDÉO - La série des années 2000 n'a pas dit son dernier mot. Dix ans après le clap de fin, une neuvième saison vient d'être annoncée.

19/01/2017

Les fans peuvent se réjouir : la série américaine culte Will & Grace, diffusée durant 8 saisons entre 1998 et 2006 sur NBC, est officiellement de retour. Le show, centré sur le quotidien de deux colocataires, un avocat homosexuel et sa meilleure amie juive, reviendra sur les écrans avec une neuvième saison composée de dix épisodes, comme l'a annoncé Jennifer Salke, présidente de NBC Entertainment. Une déclaration accompagnée d'une vidéo. On ignore, pour l'instant, quand ces nouvelles aventures seront diffusées. Selon Deadline, les adeptes de cette sitcom pourront découvrir ces épisodes inédits entre l'automne 2017 et le printemps 2018.



Les rumeurs d'une réunion officielle ont commencé à circuler lorsqu'un mini-épisode avec les acteurs d'origine, centré sur la campagne présidentielle américaine, est sorti le 26 septembre dernier. Finalement, après des mois de difficiles négociations, les studios ont réussi à réunir le casting original (Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally and Sean Hayes) ainsi que Max Mutchnick et David Kohan, les créateurs et producteurs exécutifs de la série. Le réalisateur d'origine, James Burrows, est lui aussi de la partie.



Autant de retours qui ont de quoi assurer aux fans de nouveaux épisodes dans la lignée de ceux qu'ils ont tant aimés au début des années 2000. Une absence sera, malgré tout, à déplorer : celle de l'actrice Debbie Reynolds, décédée le 28 décembre à l'âge de 84 ans. Elle interprétait la mère de Grace dans la série à succès.