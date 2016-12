Dès janvier 2017, France 2 va lancer son nouveau programme appelé "Vu", la nouvelle version du "Zapping" de Canal+ qui s'était arrêté en juillet dernier sur la chaîne cryptée.

Crédit : Capture Canal + Le générique du Zapping a marqué une génération

par Valentine De Brye publié le 28/12/2016 à 17:36

L'esprit Canal ressuscite-t-il sur France 2 ? Dès le 16 janvier 2017, la chaîne de service public va lancer sa nouvelle émission appelée "Vu" remplaçant l'ancien programme pharede Canal+ le "Zapping" qui avait pris fin sur la chaîne cryptée en juillet 2016.



Cette émission de six minutes va être diffusée du lundi au samedi à 17h25. Recruté par France 2, le fondateur du Zapping, Patrick Menais a par ailleurs déclaré que "l'émission proposera un regard impertinent et libre sur le monde de l'image".



Après 27 ans d'existence en clair sur la chaîne cryptée, le Zapping avait été rendu célèbre pour son impertinence et était devenu une émission culte de Canal+. L'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe avait créé la polémique au sein de l'émission : au Printemps dernier, Patrick Menais avait vertement critiqué la politique et les réformes de du nouveau patron de Canal+ et le Zapping s'était plusieurs fois moqué de l'homme d'affaires et de ses méthodes.



En juillet, Patrick Menais avait fait l'objet de d'une procédure de licenciement pour faute, le groupe Canal+ lui reprochant d'avoir voulu s'approprier un nom qu'il considérait comme lui appartenant. La marque Zapping appartenant à Canal+, voilà pourquoi le programme ne peut reprendre le même nom et s'appellera donc Vu