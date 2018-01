Japon : le mystérieux trader anonyme qui intrigue les investisseurs

publié le 23/01/2018 à 13:48

Il influence les marchés japonnais, mais personne sait qui il est. Le compte Twitter d'Okasanman, repéré par la chaîne américaine Bloomberg, est devenu une référence pour les traders japonnais, en relayant des informations cruciales pour les investisseurs. Avec près de 170.000 abonnés et une centaine de tweets par jour, Okasanman s'est construit une réputation de confiance sur les marchés, mais intrigue.



Le trader tweete les informations plus vite que son ombre. Il ne sort pas de scoop, mais réussit à partager les informations existantes dès qu'elles sont révélées. Il guette les communiqués de presse, les rapports, les articles et les partage avec ses milliers d'abonnés.

Ses informations sont tellement prises au sérieux qu'en 2016, sa blague sur "la démission de Kuroda" a failli avoir un impact important sur les marchés japonais. Les traders ont alors cru qu'Okasanman parlait de Haruhiko Kuroda, le directeur de la Banque centrale japonaise. Il s'agissait en réalité de Hiroki Kuroda, joueur de base-ball.

Une femme, un homme ou plusieurs personnes ?

Certains s'interrogent sur la crédibilité à accorder à un compte Twitter anonyme. On ne sait que peu de choses sur Okasanman. Sur son profil, il se dit trader, expose ses goûts musicaux et cinématographiques, et assure parler anglais et finlandais. Au fil de ses tweets, il évoque parfois son chat, sans plus de détails sur son identité.



Okasanman pourrait être une femme ou un homme. Son compte Twitter pourrait également cacher plusieurs personnes qui travailleraient à la recherche de ces informations. Ce trader mystère intrigue les internautes japonais qui se sont lancés dans une enquête pour découvrir son identité.



Pour beaucoup d'investisseurs, le plus gros mystère qui entoure Okasanman, c'est la raison pour laquelle il livre toutes ces informations gratuitement sur le réseau social, alors qu'il pourrait en tirer beaucoup d'argent.