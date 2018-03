publié le 10/03/2018 à 21:00

Personnalités culturelles et politiques se succéderont dans le fauteuil de l'émission On n'est pas couché, face aux intervieweurs Christine Angot et Yann Moix, ce samedi 10 mars à partir de 23h30. Laurent Ruquier recevra six invités, parmi lesquels Franck Dusbosc. L'humoriste viendra présenter son premier film en tant que réalisateur, Tout le monde debout. Une comédie romantique qui traite des thèmes du mensonge et du handicap et qui sort au cinéma mercredi 14 mars.



Le célèbre avocat pénaliste Éric Dupont-Moretti sera également soumis aux questions de Christine Angot et Yann Moix. La vice-présidente de LR Virginie Calmels sera l'invitée politique de la soirée. Dans un livre à paraître le 14 mars, l'adjointe du maire de Bordeaux raconte les coulisses des dernières campagnes électorales. Elle accuse notamment les entourages d'Alain Juppé de l'avoir fait perdre à la primaire.

À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Créateur de chansons, Didier Barbelivien sera présent ce samedi soir sur le plateau de Laurent Ruquier pour évoquer ses différents titres, dont l’un s'inspire du chef de l'État. Alain Françon viendra, lui, présenter sa pièce Un mois à la campagne qui est jouée au Théâtre Déjazet du 9 mars au 28 avril avec dans l'un des deux rôles principaux l'actrice Anouk Grinberg.