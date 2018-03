"ONPC" : Cédric Villani, Leila Bekhti et Fleur Pellerin invités de l'émission

publié le 24/03/2018 à 16:55

Neuf personnalités sont invitées à s'exprimer au cours de l'émission On n'est pas couché ce samedi 24 mars 2018 à partir de 23h30, sur France 2. Comme d'habitude, le talk-show animé par Laurent Ruquier accueillera un invité politique. Cette semaine, ce sera le mathématicien, devenu député La République En Marche (REM), Cédric Villani.



Se succéderont ensuite dans le fauteuil Leila Bekhti, Jérémie Renier et Yannick Renier. Les trois comédiens sont à l'affiche du film Carnivores. L'écrivain Joël Dicker sera également présent pour défendre son dernier livre, La disparition de Stéphanie Mailer, aux éditions De Fallois.

L'ancienne ministre de François Hollande, Fleur Pellerin, sera également questionnée par Christine Angot et Yann Moix. Elle présentera CANNESERIES, la première édition du Festival international des séries de Cannes, dont elle assurera la présidence en avril 2018.

Enfin, l'humoriste Haroun sera présent sur le plateau pour promouvoir son one man show intitulé de manière éponyme Haroun. Mathilde Bisson, à l'affiche de la pièce de théâtre Moi non plus sera aux côtés du metteur en scène Philippe Lellouche. La pièce est actuellement présentée à Paris, au théâtre de la Madeleine.