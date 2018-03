"On n'est pas couché" : "Je me protège beaucoup", confie Christine Angot

publié le 13/03/2018 à 22:56

"On ne peut pas plaire à tout le monde", dirait l'expression. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 1er avril, Christine Angot joue sa dernière pièce au théâtre de la Colline : Dîner en ville, mise en scène par Richard Brunel, avec notamment sur scène Emmanuelle Bercot. Pour résumer, la pièce relate des conversations banales d'une soirée branchée de la haute société parisienne. Parmi les thèmes de la pièce : le déclassement et la différence sociale. "Bien sûr que je parle de quelque chose que je connais", confie l'auteure de Dîner en ville.



Christine Angot, elle-même, depuis qu'elle débat toutes les semaines sur le plateau de Laurent Ruquier, est devenue l'un des sujets de ces "dîners en ville". "Sur les réseaux sociaux, ça, j'étais au courant, mais des dîners en ville, non, je n'étais pas au courant", déclare la chroniqueuse.

À propos de ses sorties controversées et souvent critiquées sur Twitter dans On n'est pas couché, Christine Angot s'étonne : "Ah bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ?".



Et l'écrivaine d'ajouter : "Je me protège beaucoup. Je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, je ne tape jamais 'Christine Angot' dans Google. Moi, j'ai envie d'être libre. Je n'ai pas envie de parler en fonction de ce qui pourrait se dire". Samedi 10 mars dernier, Éric Dupond-Moretti dénonçait la "violence incroyable" de la chroniqueuse de Laurent Ruquier. Une violente altercation qui laisse Christine Angot dubitative.



"Je ne regarde pas trop ce qu'il se passe. Quand je suis en direct sur le plateau, ce n'est pas du tout agréable, évidemment", nuance-t-elle toutefois. Et d'ajouter : "bien sûr que c'est très violent". Cela ne la décourage pas ? "Peut-être que si", confie Christine Angot, qui "n'a pas de date précise" pour arrêter On n'est pas couché. "Je ne ferais pas quelque chose qui m'est insupportable (...). Je ne dis pas que je ferai ça toute ma vie", ajoute-t-elle, avant de conclure : "Parfois, il faut être de mauvaise foi pour faire comme si on ne comprenait pas".