publié le 16/04/2017 à 05:45

Du jamais vu sur le plateau d'"On n'est pas couché". Laurent Ruquier a réuni samedi 15 avril tous ses anciens chroniqueurs qui sont venus rejoindre le temps d'une émission spéciale, Vanessa Burggraf et Yann Moix. Éric Zemmour, Éric Naulleau, Léa Salamé, Natacha Polony, Aymeric Caron et Audrey Pulvar ont échangé leur points de vues sur les onze candidats à la présidentielle à une semaine du premier tour du scrutin.



Les échanges d'opinions étaient ponctués de piques de la part du maître des lieux qui n'a épargné aucun des aspirants à la fonction suprême. Actuels et anciens chroniqueurs n'ont pas hésité à s'invectiver franchement, prouvant qu'ils n'avaient rien perdu de leurs verves comme ce fut le cas lors d'une vive passe d'armes entre Vanessa Burggraf et Éric Naulleau.

Alors qu'elle débat avec Audrey Pulvar de la pertinence du programme d'austérité prôné par François Fillon pour lutter contre le chômage (5'10 sec), la journaliste lance : "Entre trois boulots et pas de boulot du tout, je pense que les gens préfèrent en avoir trois."

"On n'est pas couché, c'est bien payé"

Une déclaration qui fait bondir Éric Naulleau, ancien comparse d'Éric Zemmour. Alors que l'échange d'idées se poursuit entre Vanessa Burggraf et Natacha Polony, l'ancien chroniqueur réplique à l'endroit de la journaliste : "Le plus dérangeant c'est d'être assise dans ce fauteuil et de dire "moi je ne trouve pas d'inconvénient à ce que les gens aient trois boulots"".



Il enfonce ensuite le clou : ""On n'est pas couché", c'est bien payé !", alors que Vanessa Burggraf tente de se justifier de sa maladresse et se défend de soutenir le candidat Les Républicains. Visiblement agacé, il conclut sous les applaudissements du public : "Si le pseudo plein emploi c'est la précarité pour tout, je trouve ça très discutable".



Une émission pas comme les autres donc qui a permis à Laurent Ruquier de confirmer "pour faire taire les rumeurs" la présence du duo Burggraf-Moix pour la saison prochaine. En deuxième partie de soirée, les invités ont pris place dans le célèbre fauteuil rouge comme Nicolas Hulot, Dominique Besnehard accompagné de Norman pour parler de la deuxième saison de Dix pour cent mais aussi Gaël Tchakaloff, journaliste et auteure de Divine comédie.