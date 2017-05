publié le 07/05/2017 à 05:30

Plus de 15 ans après la mort de serge Gainsbourg, Jane Birkin continue se faire vivre la mémoire du chanteur. Avec la sortie de Birkin/Gainsbourg : Le symphonique, celle qui a partagé la vie de "Gainsbarre" sort un disque de reprise de chansons de l'artiste français avec un orchestre symphonique. Elle était l'invitée, samedi 6 mai, d'On n'est pas couché.



Du monument de la culture française que représente Serge Gainsbourg, et de la propension de Jane Birkin à toujours "revenir à Gainsbourg", selon la journaliste Vanessa Burggraf, l'artiste franco-britannique explique : "je me suis rendu compte que c'était comme si j'avais vécu avec Apollinaire. Ses textes ne sont pas une petite chose, ce sont des beautés de rimes, des mots coupés en deux, balancés sur l'autre ligne. Alors je me rends compte de ma chance en fait. Il m'a un peu sauvée".

Parmi les chansons qu'elle reprend dans ce nouveau disque, figurent notamment des textes écrits pour d'autres artistes, ce qui fait dire à Jane Birkin que "Serge était très fin. Il a écrit pour toutes les plus belles actrices qui existent." Mais l'ancienne compagne de "Gainsbarre" raconte aussi qu'il "ne voulait pas écrire pour les gens qui avaient des voix trop belles", comme ce fut le cas pour Edith Piaf, pour qui Gainsbourg n'a jamais voulu composer de chanson "parce qu'il a dit que pour Piaf, il fallait des chansons [venant] des tripes".

