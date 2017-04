publié le 02/04/2017 à 05:00

Invité sur le plateau d'"On n'est pas couché" pour répondre aux questions de Laurent Ruquier, Vanessa Burggraf et Yann Moix, Florian Philippot a abordé plusieurs thèmes relatifs à sa formation politique, tels que les affaires de soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen, le Brexit, ou encore les points communs existant entre le programme de Marine Le Pen et Donald Trump.



Sur ce dernier sujet, le vice-président du Front national a affirmé que "Marine Le Pen n'a jamais dit qu'elle était d'accord avec toute la politique économique de Donald Trump." "Ce qui nous intéresse, c'est le programme économique sur le protectionnisme, le patriotisme économique, ça, oui", a-t-il dit.

Et l'eurodéputé de reprendre une des mesures du président américain : "une taxe de 35% quand une entreprise délocalise et qu'ensuite, elle revend sur le territoire américain". À l'appui, Florian Philippot a cité un cas concret : "Whirlpool qui délocalise en Pologne (...), va fabriquer en Pologne pour revendre ensuite sur le marché français, qui est le premier marché européen de Whirlpool". "Nous, on mettra une taxe de 35%, ça les fera un peu réfléchir avant de prendre ce genre de mesure, qui est abjecte, parce que cette usine elle était bénéficiaire, elle n'était pas en déficit", a-t-il aussi ajouté.