publié le 28/10/2017 à 19:50

Ce sera un soir sans débat et sans altercation. L'émission On n'est pas couché ne sera exceptionnellement pas diffusée ce samedi 28 octobre : les habitués de Laurent Ruquier et de son équipe pourront écouter un peu de musique à la place. C'est en effet un soir de fête pour France 2, qui célèbre les 25 ans du programme musical Taratata, présenté par Nagui. Pour l'occasion, la chaîne propose un concert inédit, qui durera jusqu'à une heure du matin.



Plus de 50 artistes réaliseront des performances inédites sur la scène du Zénith. L'animateur a invité de grands noms de la chanson française et internationale, dont certains ont débuté sur le plateau de Taratata. Les téléspectateurs pourront notamment savourer les prestations de Liam Gallagher, Sam Smith, Julien Doré, Marina Kaye ou encore d'Eddy Mitchell, Charles Aznavour, Bénabar et du jeune Lisandro Cuxi.