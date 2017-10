"Taratata" fête ses 25 ans au Zénith de Paris

publié le 27/10/2017 à 10:00

L'événement du week-end est musical. L'émission Taratata fête ses 25 ans, samedi 28 octobre, dès 21 heures sur France 2. Cela donne plus de trois heures d'antenne au Zénith de Paris devant 5.000 spectateurs et tous les artistes de toutes les générations, de Charles Aznavour à Lisandro Cuxi, ceux ayant toujours adoré cette émission partie puis revenue à l'antenne après plusieurs péripéties et un arrêt, le succès ayant toujours été plus critique que public.



Le spectacle est fabuleux, et il est évidemment présenté par Nagui, qui évoque un "travail de fourmi" des musiciens, avec des numéros élaborés spécialement pour la célébration. Monica Bellucci et M vont reprendre Paroles, paroles du duo mythique entre Alain Delon et Dalida. Les jeunes talents Lisandro Cuxi et Marina Kaye vont reprendre une chanson plus récente, I feel it coming de l'Américain The Weeknd, en duo avec Daft Punk. Bénabar chantera en trio avec Renan Luce et Patrice Mille, Zazie interprétera Idées noires en duo avec Bernard Lavilliers et Jane Birkin sera secondée par Marilou Berry et Julie Depardieu.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

C'est un prix à la saveur toute particulière. Depuis dix ans, RTL invite auditeurs et internautes à élire leur Album RTL de l'année. Pour départager les 12 disques nommés, tous remarquables et incontournables, il suffit de voter sur la page consacrée à l'album RTL de l'année sur RTL.fr.

Du 27 octobre au 12 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL. À noter que tous sont signés d'artistes francophones et sont sortis entre le 1er septembre 2016 et le 30 octobre 2017. Qui succédera à Renaud, le grand lauréat de l'année dernière ? C'est à vous d'en décider.

Les albums RTL de l'année 2017 Crédit : RTL

