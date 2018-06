Nicolas Dupont-Aignan - On n'est pas couché 23 juin 2018 #ONPC

"Il faut sauver la France". Nicolas Dupont-Aignan, invité de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 23 juin, a longuement exposé ses idées sur la question migratoire en France. "J'estime que notre pays est colonisé (...) économiquement, religieusement et migratoirement par les migrants qui arrivent sur notre sol", a lancé le président de Debout la France. Ce dernier, qui "demande aux Français de réagir", déplore que "des centaines de mosquées salafistes" soient installées en France.



"J'estime que les Français doivent être fiers d'être Français, mais dans la tolérance, doivent dire stop", a-t-il ajouté. Une sortie qui a été largement critiquée par une autre invitée de Laurent Ruquier, la chanteuse Angélique Kidjo.

"C'est pas possible d'entendre des gens qui veulent gouverner ce pays parler d'être fédérateur, alors que dans le fond vous divisez", a-t-elle lancé à Nicolas Dupont-Aignan. Et d'ajouter, sous les applaudissements du public : "Vous êtes en train de nous dire que la France est colonisée. C'est une insulte".

¿ "J’aime la France, je dis aujourd’hui que la politique qui est menée détruit notre pays et conduit les Français à la pauvreté de masse. Aimer la France, c’est la défendre et c’est mourrir pour elle. J’aimerai qu'on défende notre pays !" #ONPC — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 23 juin 2018

Nicolas Dupont-Aignan énerve ses interlocuteurs

La tension est montée d'un cran sur le plateau de France 2, quand Nicolas Dupont-Aignan a épinglé ses interlocuteurs sur "les beaux quartiers" dans lesquels il est sûr qu'ils vivent. "Si j'avais été élu en 2017, j'aurai laissé s'installer les camps de migrants au jardin du Luxembourg, chez madame Angot", lance l'homme politique, rapidement coupé par la principale intéressée.



Visiblement très en colère, elle lui demande d'expliquer "ces préjugés". Une confrontation dans laquelle Jean Benguigui est rapidement intervenu, coupant vivement Nicolas Dupont-Aignan alors qu'il qualifie ses interlocuteurs de "petite classe" privilégiée. "Cette petite classe vous emmerde !", rétorque le comédien. "Moi j'ai connu des gens d'extrême droite beaucoup plus intelligents", ajoute-t-il.



Et Laurent Ruquier, également très énervé d'ajouter : "il faut attendre 25 minutes (...) et vous êtes pire que madame Le Pen !". Enfin, Bernie Bonvoisin, venu présenter son dernier ouvrage, La danse du chagrin, lance au président de Debout la France : "tu nous soûles là".