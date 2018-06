publié le 23/06/2018 à 17:36

Pour l'une des dernières émissions avant les vacances d'été, Laurent Ruquier reçoit ce samedi 23 juin Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout La France, qui défend l'idée d'une union des droites contre Emmanuel Macron, commentera l'actualité politique de la semaine avec Christine Angot et Yann Moix dans l’émission diffusée sur France 2 à partir de 23h25.



Laurent Ruquier recevra également sur son plateau Jean Benguigui et Pauline Lefèvre, tous les deux à l'affiche de La Moustache, une nouvelle pièce de théâtre conçue par Sacha Judaszko et Fabrice Donni. La mise en scène est signée Jean-Luc Moreau.

Également parmi les invités d'On est pas couché : Bernie Bonvoisin. Le chanteur du groupe Trust et acteur présentera son nouvel ouvrage, La Danse du Chagrin (Éditions Don Quichotte). Sylvain Tesson viendra quant à lui faire la promotion de son dernier livre Un été avec Homère (Éditions Des Equateurs).

En fin d'émission, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo expliquera comment elle a enregistré l'album Remain in Light, une reprise du disque culte du même nom du groupe de rock américain Talking Heads.