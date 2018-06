"On n'est pas couché" : pourquoi un best-of est diffusé ce samedi 16 juin

publié le 16/06/2018 à 20:26

Ce n'est qu'un simple best-of qui sera diffusé ce samedi 16 juin en lieu et place de l'émission habituelle de Laurent Ruquier On n'est pas couché. Le programme sera d'ailleurs diffusé plus tard que d'habitude, et débutera à 00h30.



Une heure de passage modifiée pour laisser plus de temps d'antenne au Plus grand cabaret du monde qui fête cette semaine son vingtième anniversaire dans une programmation spéciale. Tourné à Monte-Carlo pour l'occasion, Patrick Sébastien sera entouré de Nicolas Canteloup, Alain Delon, Adriana Karembeu, Iris Mittenaere, Sophie Thalmann, Véronique Jannot et Shirley et Dino.

Le cabaret sera suivi par un documentaire inédit intitulé Les secrets du Plus grand cabaret du monde qui dévoilera les coulisses de l'émission de Patrick Sébastien et son équipe. Quant à On n'est pas couché, l'émission reviendra la semaine prochaine, comme à son habitude en deuxième partie de soirée.