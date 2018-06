publié le 24/06/2018 à 02:09

L'acteur n'aime pas le ton d'Emmanuel Macron et le fait savoir. Invité sur le plateau de Laurent Ruquier ce samedi 23 juin, Jean Benguigui est revenu sur la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, dans laquelle le président de la République reprend longuement un collégien l'ayant interpellé en l'appelant "Manu".



Si le comédien est "entièrement d'accord avec lui sur la première partie" de sa réprimande, "pour le respect de la fonction" présidentielle, il critique en revanche une "leçon de morale" qui est, selon lui, "absolument inécoutable". Et d'ajouter : "on ne peut pas dire ça ! Ça ne veut rien dire (...) je ne comprends pas". Un point de vue partagé par la chroniqueuse Christine Angot, qui défend un "adolescent sympathique" et non une agression qui aurait pu justifier la mise au point du Président.

Jean Benguigui, venu défendre avec Pauline Lefèvre la pièce de théâtre La Moustache, créée par Sacha Judaszko et Fabrice Donni et mise en scène par Jean-Luc Moreau, n'aura pas mâché ses mots lors de cette soirée. Y compris face à Nicolas Dupont-Aignan, venu exposer ses idées sur l'immigration en France, qu'il a violemment épinglé. "J'ai connu des gens d'extrême droite beaucoup plus intelligents", a-t-il notamment lancé au président de Debout la France.