publié le 15/03/2017 à 09:31

La Cour de justice de l'Union européenne a tranché. Une entreprise peut interdire dans son règlement intérieur le port visible de signes religieux. La Cour, basée à Luxembourg, a rendu son avis dans deux cas, en Belgique et en France, de femmes musulmanes estimant avoir été discriminées au travail, en l’occurrence licenciées, en raison de leur port du foulard islamique. "Nous n'avons pas à dépendre d'une décision de cour de justice supra-nationale. Elle dit aujourd'hui cela, mais imaginons qu'elle dise l'inverse dans un an...", a réagi Florian Philippot.



Invité de RTL, le vice-président du Front national veut venir en aide aux chefs d'entreprise et aux salariés qui sont confrontés de plus en plus souvent à ces revendications politico-religieuses". "Nous devons pouvoir donner cette possibilité aux chefs d'entreprise, notamment au nom de l'égalité homme-femme, au nom de la laïcité, au nom des relations de travail harmonieuses".

Pour cela, Florian Philippot évoque la loi de 2004, "une très bonne loi". "Nous souhaitons étendre la loi de 2004 sur les signes ostensibles à l'espace public (...) y compris à l'université", a-t-il lancé. Avant de poursuivre : "Ce sont les communautarismes qui ont grignoté la République. Il faut maintenant que ce soit l'inverse et que la République reprenne le dessus".