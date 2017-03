VIDÉO - Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix s'écharpent dans "C à vous"

Anne-Sophie Lapix et Florian Philippot sur le plateau de "C à vous" le 6 mars 2017

publié le 07/03/2017 à 10:36

Le ton est monté très vite entre Anne-Sophie Lapix et Florian Philippot. Lundi 6 mars, la présentatrice de C à vous sur France 5 recevait le bras droit de Marine Le Pen. Et alors que le sujet du budget de la Défense nationale était abordé, les premières piques ont vite été lancées, les protagonistes ne tombant pas d'accord sur les chiffres. Tout est parti après cette remarque, prise par l'intéressée comme quelque peu sexiste de la part de son interlocuteur : "Vous demanderez des fiches mieux faites la prochaine fois".



Se sentant insultée, la journaliste rétorque qu'elle fait, "bien sûr" elle-même ses fiches, "pourquoi ça serait pas moi qui les ferais ?", interroge-t-elle alors. "C'est un peu sexiste comme remarque, c'est un peu limite (...) c'est pas très élégant, c'est un peu dénigrant", poursuit-elle.

Mais vous êtes d'une arrogance permanente, vous me regardez avec un mépris terrible. Vous êtes agressive Florian Philippot à Anne-Sophie Lapix Partager la citation





Florian Philippot s'arme à son tour pour lui répondre : "Mais vous vous croyez élégante, madame ? Mais vous êtes d'une arrogance permanente, vous me regardez avec un mépris terrible. Vous êtes agressive (...) Ne faites pas de leçon d'élégance car vous êtes quelqu'un qui n'est pas élégant, vous êtes en permanence dans une espèce de moquerie... Enfin, bref, peu importe". C'est ainsi que se termine l'échange dans la vidéo découpée par France Télévisions.

Depuis, la journaliste a tenu à vérifier le débat d'origine, à savoir les chiffres du budget de la Défense. Anne-Sophie Lapix a ainsi tweeté un article du Point où il est écrit, noir sur blanc, que le "budget français de la Défense, actuellement proche de 2% du PIB". Confirmant ainsi ce que disaient ses fiches face à son invité.

Anne-Sophie Lapix n'est sans doute pas la personnalité qui entretient les relations les plus paisibles avec les cadres du Front national. On se souvient que la journaliste avait remporté le prix de l'intervieweuse politique en 2012, notamment grâce à un entretient avec Marine Le Pen dans Dimanche Plus sur Canal +.