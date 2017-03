publié le 15/03/2017 à 08:41

La mise en examen de François Fillon était attendue et est arrivée avec 24 heures d'avance. Pour un soucis de discrétion, l'ancien premier ministre a demandé à être entendu mardi 14 mars dans le cadre de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants. "On a simplement gagné 24 heures dans la campagne, mais ce n'est pas plus mal comme cela", a réagi Florian Philippot.



Invité de RTL, le vice-président du Front national assure dorénavant que "la justice passera". Mais les conséquences sont déjà lourdes pour l'ancien premier ministre, lâchés par plusieurs de ses soutiens. "Sur le rapport de François Fillon à l'argent, les Français se sont fait leur opinion", a déclaré Florian Philippot. Un élément de langage qui fait écho aux propos tenus par Marine Le Pen sur Franceinfo. Avant d'ajouter : "Il n'a pas une image de résistant, il s'est mis lui-même dans la nasse en déclarant qu'il partait en cas de mise en examen".

Mais le numéro 2 du parti frontiste espère dorénavant de "grands débats de fond" alors que se profile le premier tour de l'élection présidentielle. "Je pense que les Français attendent que l'on débatte du fond et certains grands sujets sont les bienvenus".