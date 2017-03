Maïwenn va adapter "Chanson douce" de Leïla Slimani au cinéma

publié le 21/03/2017 à 18:10

Leïla Slimani l'avait annoncé en décembre dernier, son roman Une chanson douce, prix Goncourt 2016 va être adapté au cinéma. L'auteure n'avait pas donné plus de détails. Trois mois plus tard, le Journal du Dimanche a annoncé que c'est Maïwenn, la réalisatrice récompensée pour Polisse et Mon Roi qui adaptera ce roman glaçant. Chanson douce est, en effet, inspiré d'un fait-divers survenu aux États-Unis, en 2012. Une nounou est alors accusée et reconnue coupable d'avoir assassiné les deux enfants qu'elle gardait.



Une chanson douce démarre sur le meurtre des enfants, puis brosse le portrait de la nourrice assassine, Louise, mais aussi de la bourgeoise moderne, tout en expliquant comment la nounou est devenue indispensable dans la famille pour laquelle elle travaillait. Et c'est donc Maïwenn qui portera cette histoire à l'écran. On ne connaît pas encore pour le moment la date de sortie, ni le casting du long-métrage.