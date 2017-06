publié le 07/06/2017 à 12:02

Playmate un jour, Playmate toujours. Cette devise de Hugh Heffner, fondateur de Playboy, a été appliquée à la lettre par l'équipe du magazine. Trente ans après avoir posé pour le magazine, sept mannequins rejouent le jeu devant l'objectif. Les photos, prises par Ben Miller et Ryan Lowry, ont été publiées sur le site Internet de Playboy. Le magazine a demandé aux sept femmes de recréer leur couverture mythique des années 1970, 1980 et 1990.



Celles qui ont accepté sont Candace Collins (1979), Monique St. Pierre (1979), Cathy St. George (1981), Charlotte Kemp (1983), Kimberley Conrad Hefner (1988), Renée Tenison (1990) et Lisa Matthews (1991). D'ordinaire plus habitué à mettre à l'honneur des jeunes filles que des femmes mûres, Playboy partage son désir de célébrer celles qui ont participé à la gloire du magazine. Des femmes qui rappellent que "la beauté n'a pas d'âge, le sex-appeal ne souffre pas du temps et l'exubérance est éternelle".