Nuit des Publivores : "La publicité n'est plus amusante", dit le fondateur

publié le 25/02/2018 à 20:16

C'est devenu un rendez-vous incontournable des passionnés de la publicité. La nuit des Publivores aura lieux le 24 mars au Grand Rex (Paris), pour sa 38ème édition. Une soirée devenue culte, pendant laquelle les participants peuvent voir des milliers de spots de pub nés en France et dans le monde entier.



Un rendez-vous que l'on doit à Jean-Marie Boursicot, qui a commencé à collectionner les films de publicité, diffusés dans les cinéma, alors qu'il était enfant. Une passion dont il a fait son métier en lançant la première soirée en 1980 : "Le spectacle a très bien marché, ça a permis d'avoir un peu de sous et c'est devenu un rendez-vous annuel, au Grand Rex à partir de 1984", explique-t-il au micro de RTL.

Jean-Marie Boursicot reçoit entre 18.000 et 25.000 films publicitaires chaque année et n'en sélectionne que 300 maximum. Privilégiant les films qui racontent une histoire, il se souvient sa publicité préférée, datée de 1948.

"C'est un dessin animé de Walter Lantz pour Coca-Cola, pour l'arrivée de la boisson en Europe. Un petit tailleur est dans un village, un géant arrive, il le fait fuir et le roi du village lui donne une bouteille de Coca-Cola pour le remercier". Mais 70 ans plus tard, Jean-Marie Boursicot regrette la nouvelle image de la publicité. "La publicité n'est plus amusante (...) On ne peut plus choquer, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus amuser les gens".



Si La nuit des publivores est un succès dans le monde entier, avec une présence dans 40 pays, Jean-Marie Boursicot fait face à des difficultés. Ne pouvant pas assurer sa collection, qui comporte 1,5 million de films publicitaires, il cherche à numériser les films pour les protéger mais aussi pour les rendre disponibles à tous. Une envie qu'il ne peut pas réaliser sans fonds. Il lance donc un appel sur RTL pour trouver "une banque qui marche" avec lui.

