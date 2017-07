publié le 20/07/2017 à 20:29

C'est l'occasion de redécorer votre salon : le cinéma Le Grand Rex, situé boulevard Poissonnière à Paris, vend ses fauteuils rouges et marrons pour 10 euros.



À l'occasion des grandes rénovations qui auront lieu du 16 août au 8 septembre, le cinéma mythique fait peau neuve et se débarrasse des ses anciens fauteuils. Impossible de les réserver cependant : il faudra se déplacer directement sur les journées du 16, 17 et 18 Août. Pour les amateurs, attention à ne pas y aller trop tard : les quelques 1.000 sièges mis en vente sont susceptibles de partir très vite.

Les travaux du Grand Rex auront pour but de rénover la grande salle, qui peut accueillir plus de 2.700 personnes. Au programme : nouvelle moquette, nouveaux sièges et nouvelles peintures pour cette salle des années 30, classée monument historique.