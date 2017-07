Droits TV Ligue 1 : Canal+ diffusera le match du samedi 17h pour séduire la LFP

publié le 12/07/2017 à 15:49

Les droits de la Ligue 1 sont primordiaux pour Canal+ et la chaîne pourrait bien être en train de mettre en place les éléments qui lui permettront de garder ce précieux produit d'appel pour les téléspectateurs. Début 2017, le groupe avait perdu un demi-million d'abonnés et doit revoir sa stratégie afin d'endiguer l'érosion et reconquérir des parts de marché. Et le football est sa première priorité en cette année.



Ainsi on apprenait mardi 11 juillet que la chaîne cryptée allait diffuser le match de Ligue 1 du samedi à 17 heures sur sa chaîne premium. La saison passée, elle avait tenté de booster sa chaîne Canal+ Sport en y diffusant le match du samedi.

Sa nouvelle politique d'abonnement prévoyait de pouvoir prendre la chaîne premium à part et la direction pensait amener les abonnés à garder le pack complet en diffusant l'affiche du samedi sur C+ Sport.

Canal+ se prépare à la bataille

Une décision qui avait provoqué le courroux de la Ligue de football professionnelle (LFP), qui avait estimé que Canal+ contrevenait au contrat signé lors de l'appel d'offre et qui prévoyait une diffusion de l'affiche du samedi après-midi sur la chaîne premium. La décision va donc calmer la LFP et ça tombe bien. En effet, les instances du football professionnel pourraient avancer l'appel d'offre pour les droits télévisés de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la période débutant en 2020-2021.



Entre le printemps 2018 et le printemps 2019, la LFP pourrait ainsi profiter d'une conjoncture favorable afin de tenter de faire monter les enchères. Entre beIN Sport, Canal+ et le groupe Altice (et ses chaînes SFR Sport), la concurrence pourrait être féroce entre des médias qui pourraient perdre énormément en cas de perte des droits de la Ligue 1. D'autant que pour la période 2018-2021, Altice a déjà raflé l'intégralité de la Ligue des champions, payant le double du contrat actuel. beIN Sport, qui connaît un déficit chronique voit ce dossier devenir décisif pour son avenir.

Un accord stratégique avec Orange

Quant à Canal+, le groupe se prépare et aurait déjà un petit trésor de guerre. Ainsi, la filiale de Vivendi vient de signer un accord afin qu'Orange distribue les chaînes via une offre Canal+ Essentiel, comprenant la chaîne cryptée, Canal+ décalé et MyCanal, auprès de ses abonnés à la fibre. Il s'agira pour Orange de proposer un "modèle exclusif et de commercialisation directe".



"Il y aura donc une seule facture et un seul service client à la fois pour l'accès à la fibre et les contenus de Canal+", a détaillé Stéphane Richard, qui assure que Canal+ Essentiel sera "la plus compétitive du marché". Un partenariat qui a sans doute rapporté un gros pactole à Canal+, qui pourra s'appuyer sur ce magot et sa nouvelle capacité de diffusion chez les clients fibre d'Orange pour garder les droits de la Ligue 1. L'opérateur historique et la chaîne cryptée semblent ainsi unir leurs réseaux et compétences pour résister au blitz de SFR.