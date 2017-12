et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/12/2017 à 09:39

Dans de nombreuses villes de France, des hommages ont été organisés pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday, décédé mercredi à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. C'est le cas notamment à Poissy, dans les Yvelines, où les drapeaux sont en berne.



"Johnny a traversé les générations, c'est le patrimoine national. À ce titre-là, en tant qu'élu de la République, j'ai décidé de mettre en berne les drapeaux de la ville de Poissy", explique Karl Olive, le maire Les Républicains de la ville, invité de RTL.

L'édile a aussi pris d'autre initiatives : "On a aussi installé une bâche sur le fronton de l'hôtel de ville, avec simplement écrit dessus 'vivre pour le meilleur'. Ça exprime bien ce qu'était Johnny", poursuit Karl Olive.



"On imaginait que Johnny allait partir, c'était attendu. Il faut vivre avec lui dans le présent, je le sens bien à Poissy et dans d'autres communes voisines. Je sens bien que Johnny appartenait aux Français, que chacun s'approprie un souvenir", indique le maire.

L'édile "réclame" des obsèques nationales

Karl Olive, très touché par la mort de Johnny Hallyday, a "réclamé dès mercredi matin des obsèques nationales" pour la star. "Je ne doute pas que le président Macron saura prendre la mesure de cet événement historique pour notre pays", précise le maire.



Un hommage national devrait lui être rendu samedi, avec le passage du cercueil sur les Champs-Élysées, avant une cérémonie place de la Concorde.