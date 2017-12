Pourquoi la station de métro Duroc a été rebaptisée par la RATP ?

publié le 07/12/2017 à 03:09

C'est le genre de détails qu'on ne voit pas toujours au premier abord. Et pourtant, mercredi 6 décembre, la station Duroc a changé de nom. À l'arrêt "Durock Johnny", c'était son nom, il était possible de flâner dans les couloirs du métro au son de Johnny Hallyday.



Un clin d’œil de la RATP à la mémoire du chanteur, décédé plus tôt dans la journée. L'initiative a en tout cas été très bien accueillie par les usagers. Son son compte twitter, la ligne 10 a également ressorti des images d'archives montrant le rockeur en plein tournage d'un clip. Une photo datant de 1985. Comme quoi, même s'il ne l'a pas empruntée très souvent, Johnny Hallyday avait quelque chose en lui de la Ligne 10.

La RATP a plus tard indiqué que cette opération ne devait durer que la journée du 6 décembre. Les métros sont en tout cas en pointe des hommages, puisque la la Société de Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) a diffusé dans son réseau des morceaux de l'ancienne idole des jeunes.

L'idole des jeunes en écoute ¿¿ à la station Duroc. | #JohnnyHallyday ¿¿¿ pic.twitter.com/G899PzRreU — Ligne 10 RATP (@Ligne10_RATP) 6 décembre 2017