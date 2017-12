publié le 07/12/2017 à 01:26

"Johnny, tu aurais pu vivre encore un peu… Salut mon pote". La scène est émouvante. Michel Drucker, trémolos dans la voix, n'arrivant plus à retenir ses larmes clôt la soirée d'hommage au chanteur décédé mercredi 6 décembre. Il s'adresse une dernière fois à ses proches. "J'embrasse Laeticia, les petites filles, David et Laura, tous ceux qui sont auprès de Johnny et qui le pleurent ce soir."



Après avoir apporté son soutien à la famille du rockeur, le ton se fait plus intimiste. " Vous savez dans ma carrière, longue déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial." L'émotion était trop grande, l'animateur emblématique craque après deux heures de direct pour rendre hommage à "l'idole des jeunes". Michel Drucker et Johnny Hallyday étaient très proches derrière les écrans. Les réactions de gens très touchés par cette séquence mémorable de télévision ont inondé les réseaux sociaux.

Incroyable moment d’émotion, de télévision. Michel Drucker qui craque à la fin de la soirée hommage de France 2 à #JohnnyHallyday... pic.twitter.com/kriPz9JKRx — Benjamin Rabier (@benjaminrabier) 6 décembre 2017