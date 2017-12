publié le 07/12/2017 à 07:06

Le ton est direct, sans fioritures. À la Jacques Dutronc. "Quel courage, oh la vache… Il avait beau faire de la gonflette, de s'entretenir, c'est à l'intérieur que c'était balèze. Chapeau."



Jacques Dutronc a côtoyé Johnny Hallyday lors de la dernière tournée des Vieilles Canailles cet été. Il a pu voir l'avancée de la maladie, mais aussi la pugnacité du rockeur. "Il a eu un courage énorme. Tout le monde oubliait sa maladie. Cette espèce de crabe de merde… Je savais qu'il souffrait énormément. C'était terrible. Le côté coulisses était pas beau à voir."

Les remèdes et les soutiens, c'est au travers du public qu'il les trouvait, comme l'explique Jacques Dutronc. "Le voir comme ça, ça faisait mal pour lui. C'était assez gênant. Je remerciais souvent le public de l'accueillir de cette manière-là, aussi bien qu'avant voire mieux. Au moins ça requinquait notre Johnny. C'était une très bonne chimio." Une chimio qui n'aura pas suffi, mais qui lui aura permis de rester le plus longtemps possible avec son public.



