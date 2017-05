Jean Rochefort : Victor Lanoux était "un grand acteur bougon, tendre et timide"

Le cinéma français est en deuil. L'acteur Victor Lanoux, le célèbre interprète de Louis la Brocante est mort dans la nuit du 3 au 4 mai, des suites d'un AVC à l'hôpital de Royan, selon le quotidien Sud Ouest. Il avait 80 ans. Si son rôle du brocanteur bougon dans la série diffusée sur France 3, Victor Lanoux avait joué dans une cinquantaine de films dont Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis de Yves Robert, où il partageait l'affiche avec Jean Rochefort. L'acteur de 87 ans a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son ami décédé au micro de RTL.



"C’est un choc, j’ignorais qu’il était malade. Nous avons été quatre pour un film (Nous irons tous au paradis) qui nous avait réunis. Grand acteur, grand grand acteur, bougon, tendre et timide, c’est étrange pour des qualités d’acteur. Nous étions conscients en plus de faire un film de qualité, qui racontait des choses, des modernités (...)", a confié Jean Rochefort avec beaucoup d'émotion.

Victor Lanoux était certes aimé du grand public pour son personnage de Louis la Brocante, qu'il a incarné pendant 16 ans à la télévision, mais il a également connu une grande carrière d'acteur, aussi bien au théâtre (Hamlet, L'Illusion comique, La Folle de Chaillot) qu'au cinéma (Cousin, cousine en 1975, Un moment d'égarement en 1977 ou encore La Smala en 1984).