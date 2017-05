publié le 04/05/2017 à 09:39

Il avait raccroché ses habits de brocanteur pour France 3. Victor Lanoux qui a incarné le rôle principal dans Louis La Brocante pendant plusieurs années, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après Sud Ouest, il serait mort des suites d'un AVC à l'hôpital de Royan. Il était âgé de 80 ans. En 2007, il avait déjà fait un AVC puis un anévrisme sur l'aorte 3 ans plus tard. Il avait raconté ces épreuves médicales dans une autobiographie, dont le deuxième tome a été publié en 2014.



Mais le public se souviendra surtout du comédien comme de ce brocanteur ronchon qui résout des énigmes dans son petit village. Lors de la soirée de fin de tournage en 2013, il a raconté ses débuts dans la série au micro de RTL : "Au départ, j'y croyais pas du tout. Quand on m'a dit qu'on allait faire des deux films une série, je me suis dit 'on se fout de moi, c'est pas possible'. Je n'y ai pas cru du tout, mais la sauce a pris, comme on dit".

Et bien puisqu'il aura campé ce personnage de Louis La Brocante pendant seize ans pour la télévision, avant d'arrêter en 2012, et ainsi de mettre un terme à la diffusion du feuilleton. Les téléspectateurs de France 3 ont toutefois pu continuer à le suivre dans les aventures du Commissaire Laviolette.

Louis La Brocante, mais pas que

Mais Victor Lanoux ce n'était pas que la télévision. Il a d'abord été révélé par un numéro de cabaret en 1961, en duo avec un autre débutant à l'époque : Pierre Richard.



Ensuite, le comédien a enchaîné plusieurs grands rôles classiques dans les années 1960, mais le grand public ne l'a découvert qu'au début des années 1970 au grand écran notamment avec Un éléphant, ça trompe énormément. C'est en observant Anthony Quinn dans Notre-Dame de Paris qu'il commence à rêver de cinéma pour sa carrière.

