publié le 23/11/2017 à 17:40

L'idole des jeunes sera sur France 2 le 12 décembre prochain, à l'occasion d'une soirée spéciale Johnny Hallyday sur le service public. Alors que le rockeur combat toujours un cancer des poumons, la Deux diffusera un entretien exceptionnel avec le chanteur. Celui-ici a accordé un long entretien en avril dernier au réalisateur Jean-Christophe Rosé et à l'écrivain Daniel Rondeau.



Dans Johnny Hallyday, la France rock'n roll, tourné à Los Angeles, le chanteur revient sur près de 60 ans de concerts et un répertoire de chansons qui ont marqué les mémoires françaises. Suivra ensuite la diffusion du film Jean-Philippe, réalisé en 2006 par Laurent Tuel, avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday.

Johnny Hallyday se bat depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons, et si les témoignages convergent pour relever la force avec laquelle il se bat pour vaincre la maladie, quelques alertes ont fait craindre le pire. Ainsi, après une petite alerte la semaine passée, il a regagné son domicile le 18 novembre.