publié le 10/01/2018 à 15:34

France Gall a tout donné pour la musique, et ses fans ne s'y sont jamais trompés. Ils sont nombreux à défiler depuis le mercredi 10 janvier au funérarium de Nanterre pour lui rendre un dernier hommage. Depuis l'annonce de sa disparition le 7 janvier, des suites d'un cancer, le monde de la musique est en deuil. Sur place, résonne le titre Papillon de nuit (sorti en 1987) et les fleurs s'accumulent devant le bâtiment.



"Ça me fait beaucoup beaucoup de peine. Je l'ai rencontrée, j'ai eu de la chance d'assister à Tous...pour la musique en 2007. C'est un vrai temple chez moi et mon fils s'appelle comme son fils", confie Valérie, au micro de RTL."C'est dur, tous ceux qu'on aime sont partis et il y en a beaucoup qui nous quittent. Qu'ils reposent en paix", renchérit Elisabeth, une autre admiratrice de France Gall.



Pas moins de six livres de condoléances ont été ouverts à la sortie du funérarium avec des petits mots, des souvenirs pour saluer la carrière de celle qui a tant donné à son public. Ses obsèques auront lieu vendredi dans la plus stricte intimité. France Gall reposera ensuite au cimetière de Montmartre, près de Michel Berger et de leur fille, Pauline.